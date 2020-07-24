Якимов: в «Эдмонтоне» сложилась центральная ось, конкурировать с которой невероятно сложно

Нападающий СКА Богдан Якимов объяснил, почему не смог закрепиться в составе «Эдмонтон Ойлерз».
«Давно это уже было. Перед тем как я туда поехал, отыграл хороший сезон в КХЛ. Потом дебютировал за океаном, в АХЛ. Были разговоры с руководством «Эдмонтона». Говорили, что у меня есть хороший шанс играть в НХЛ. Но в итоге там сложилась такая центральная ось… Макдэвид, Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс! С такими игроками конкурировать невероятно сложно. Сидеть и ждать я не хотел, а если играть, то только на самом высоком уровне. И я вернулся домой.
Я просто трезво оценивал свои шансы, понимал, что в этой команде вряд ли получится в ближайшие годы закрепиться. Конечно, был расстроен, хотя решение вернуться далось легко. Всё логично и правильно: настал момент прогрессировать дома», — цитирует Якимова пресс-служба КХЛ.
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