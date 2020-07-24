В Москве простились с Александром Гусевым. ФХР окажет материальную помощь семье

Сегодня, 24 июля, в Москве состоялась церемония прощания с легендой хоккея, выдающимся советским хоккеистом, защитником, олимпийским чемпионом Александром Гусевым. Федерация хоккея России окажет материальную помощь семье Александра Владимировича, сообщается на официальном сайте организации.

«В составе сборной СССР Александр Гусев завоевал золотые медали на зимней Олимпиаде 1976 года и чемпионатах мира и Европы 1973 и 1974 годов, становился серебряным призёром чемпионатов мира и Европы 1972, бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы 1977, участником Суперсерии СССР — Канады 1972 и Кубка Канады 1976.

Вся жизнь этого человека – хоккей. Александр Владимирович принимал участие в легендарных играх, которые золотыми буквами вписаны в летопись мирового хоккея. Этот бесценный опыт Александр Гусев передал будущим чемпионам», — сказано в официальном сообщении ФХР.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.