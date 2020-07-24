Тренер вратарей ЦСКА: у нас два голкипера, и перед стартом сезона они равны

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов рассказал о ситуации с голкиперами команды перед новым сезоном КХЛ.
«Ларс Юханссон в команде уже не первый год. Он знает, к чему готовиться, как себя готовить. У Александра новая команда, соответственно, и новые требования, как на льду, так и в зале. Ему предстоит пройти определённую адаптацию.
Но на этом не нужно зацикливаться, это рабочая ситуация, при которой мы знакомимся с людьми и делаем необходимую работу. После предсезонной подготовки можно будет понять, на какой уровень ты способен вывести этих ребят. Это важно. У нас два вратаря, и если быть честным с хоккеистами, то перед стартом сезона они все равны.
Шарыченков? Я уже не один год слежу за его игрой. У меня есть сформированное впечатление о его игре и о том, над чем мы будем работать. Будем нарабатывать те моменты, которые помогут ему играть и побеждать», – цитирует Наумова пресс-служба московского клуба.
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