Якимов — о СКА: шанс попробовать себя в одном из лучших клубов КХЛ даётся не каждый день

Нападающий Богдан Якимов прокомментировал переход в СКА из «Северстали».
«Чувства, естественно, были самые позитивные, положительные. Каждый игрок хочет получить такое предложение и попасть в эту команду. Вообще, мы общались с руководством клуба, поэтому я чуть-чуть догадывался, что будет предложение. И когда оно поступило, сразу же согласился. Конечно, волнение, нервозность присутствовали, но ведь это вполне нормально. Не каждый день даётся шанс попробовать себя в одном из лучших клубов КХЛ. Я готов к этому вызову.
Я — часть команды. Хочу внести как можно больший вклад в то, чтобы она показала наилучший результат. Вот это моя цель. Команда – единое целое, а значит, и задача одна — выходить на лёд и побеждать», – цитирует Якимова пресс-служба КХЛ.
- 24 июля 2020
-
16:16
-
15:53
-
15:30
-
15:05
-
14:54
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:21
-
13:00
-
12:42
-
12:20
-
11:59
-
11:36
-
11:20
-
10:55
-
10:35
-
10:03
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
05:41
-
00:42
- 23 июля 2020
-
23:59
-
23:16
-
22:44
-
22:18
-
22:02
-
21:38
-
21:25
-
20:59
-
20:17
-
19:46
-
19:34
-
19:18