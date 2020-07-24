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Якимов — о СКА: шанс попробовать себя в одном из лучших клубов КХЛ даётся не каждый день

Якимов — о СКА: шанс попробовать себя в одном из лучших клубов КХЛ даётся не каждый день
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Богдан Якимов прокомментировал переход в СКА из «Северстали».

«Чувства, естественно, были самые позитивные, положительные. Каждый игрок хочет получить такое предложение и попасть в эту команду. Вообще, мы общались с руководством клуба, поэтому я чуть-чуть догадывался, что будет предложение. И когда оно поступило, сразу же согласился. Конечно, волнение, нервозность присутствовали, но ведь это вполне нормально. Не каждый день даётся шанс попробовать себя в одном из лучших клубов КХЛ. Я готов к этому вызову.

Я — часть команды. Хочу внести как можно больший вклад в то, чтобы она показала наилучший результат. Вот это моя цель. Команда – единое целое, а значит, и задача одна — выходить на лёд и побеждать», – цитирует Якимова пресс-служба КХЛ.

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