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Хедман – лучший защитник НХЛ на данный момент по версии NHL Network, россиян в топ-20 нет

Хедман – лучший защитник НХЛ на данный момент по версии NHL Network, россиян в топ-20 нет
Хоккей / НХЛ 0

Эксперты NHL Network составили рейтинг 20 лучших защитников НХЛ на текущий момент. Первое место в списке занял Виктор Хедман из «Тампы». Вторым стал Роман Йози («Нэшвилл»), замкнул тройку лидеров Джон Карлсон из «Вашингтона».

Россияне не вошли в топ-20.

1. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)
2. Роман Йози («Нэшвилл»)
3. Джон Карлсон («Вашингтон»)
4. Алекс Пьетранджело («Сент-Луис»)
5. Сет Джонс («Коламбус»)
6. Кейл Макар («Колорадо»)
7. Даги Хэмилтон («Каролина»)
8. Крис Летанг («Питтсбург»)
9. Чарли Макэвой («Бостон»)
10. Зак Веренски («Коламбус»)
11. Брент Бёрнс («Сан-Хосе»)
12. Куинн Хьюз («Ванкувер»)
13. Дрю Даути («Лос-Анджелес»)
14. Ши Уэбер («Монреаль»)
15. Джейккоб Слэвин («Каролина»)
16. Эрик Карлссон («Сан-Хосе»)
17. Морган Райлли («Торонто»)
18. Райан Эллис («Нэшвилл»)
19. Марк Джиордано («Калгари»)
20. Ши Теодор («Вегас»).

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