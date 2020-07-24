Командам НХЛ предоставят час для того, чтобы освободить раздевалку после матча
Стали известны некоторые подробности организации матчей плей-офф НХЛ в Торонто и Эдмонтоне, сообщает TSN.
Командам предоставят час для того, чтобы освободить раздевалку после матча. После этого её будут убирать и дезинфицировать в течение 45 минут. Следующая команда сможет занять раздевалку только после разрешения представителя лиги.
Тренерские комнаты будут в распоряжении тренеров в течение всего дня. Там же специалисты смогут работать с видео. У каждого клуба будет своя ложа на стадионе, откуда его сотрудники смогут смотреть матчи и записывать их.
Кроме того, голы, забитые командой, объявленной хозяйкой льда в конкретной игре, будут сопровождаться музыкальным оформлением, которое используется на её домашней арене.
Арену в Эдмонтоне залило во время шторма. Город должен принять матчи плей-офф НХЛ
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