Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Командам НХЛ предоставят час для того, чтобы освободить раздевалку после матча

Командам НХЛ предоставят час для того, чтобы освободить раздевалку после матча
Хоккей / НХЛ 0

Стали известны некоторые подробности организации матчей плей-офф НХЛ в Торонто и Эдмонтоне, сообщает TSN.

Командам предоставят час для того, чтобы освободить раздевалку после матча. После этого её будут убирать и дезинфицировать в течение 45 минут. Следующая команда сможет занять раздевалку только после разрешения представителя лиги.

Тренерские комнаты будут в распоряжении тренеров в течение всего дня. Там же специалисты смогут работать с видео. У каждого клуба будет своя ложа на стадионе, откуда его сотрудники смогут смотреть матчи и записывать их.

Кроме того, голы, забитые командой, объявленной хозяйкой льда в конкретной игре, будут сопровождаться музыкальным оформлением, которое используется на её домашней арене.

Арену в Эдмонтоне залило во время шторма. Город должен принять матчи плей-офф НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020