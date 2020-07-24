«Северсталь» подтвердила девять случаев заражения коронавирусом в команде

Пресс-служба ХК «Северсталь» в официальной группе клуба во «ВКонтакте» подтвердила девять случаев заражения коронавирусом в команде

«После плановой проверки всех спортсменов, тренеров и персонала ХК «Северсталь» были выявлены девять случаев заражения коронавирусом. Заражённые находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинских специалистов. Болезнь протекает бессимптомно. Остальная часть команды продолжает тренировочный процесс в Череповце», — сказано в официальном сообщении.

Ранее стало известно, что череповецкий хоккейный клуб отменил учебно-тренировочный сбор, который должен был пройти в Долгопрудном (Московская область). Подопечные российского тренера Андрея Разина продолжат тренироваться в Череповце.