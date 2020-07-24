Беттмэн: у «Торонто» и «Эдмонтона» не будет преимущества своего льда

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал выбор канадских городов Торонто и Эдмонтон в качестве места проведения матчей плей-офф НХЛ.

«Хотел бы предупредить их и всех остальных — преимущества своего льда не будет. Правила будут одинаковыми для всех. К этим командам будут относиться как к остальным. Это касается времени, когда они должны появляться на стадионе. Они не будут пользоваться своими раздевалками», ─ приводит слова Беттмэна пресс-служба НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».