Андерсен: Михеев явно работал над своей силой, и это ему помогло. Он очень хорошо бросает

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен поделился мнением о российском нападающем Илье Михееве, который оформил хет-трик в двустороннем матче.

«Он явно работал над своей силой, и это ему помогло. Он однозначно очень хорошо бросает. Вообще здорово видеть его в составе. Когда он получил травму, мы за него очень волновались. И классно, что он вернулся в таком хорошем состоянии», ─ приводит слова Андерсена пресс-служба НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате на счету Михеева 23 (8+15) очка в 39 матчах в составе «кленовых листьев» при показателе полезности "+7". Игроком «Торонто» форвард стал 6 мая 2019 года. Илья Михеев — воспитанник омского «Авангарда», за который выступал до переезда за океан.