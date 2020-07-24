Вайсфельд: на бумаге атака «Салавата Юлаева» выглядит очень сильной

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился своим мнением о переходе в уфимский «Салават Юлаев» форварда Маркуса Гранлунда.

«Главный тренер Томи Лямся дал понять, что считает этого форварда адекватной заменой Линусу Умарку? Это очень смелое заявление. Если так всё и будет, то «Салават Юлаев» можно только поздравить. Однако пока есть сомнения. Тут ведь какие варианты? С одной стороны, если Гранлунд усилит атаку «Салавата», это не станет большой сенсацией. В конце концов, это человек с серьёзным опытом НХЛ. В этом плане он Умарка даже превосходит. Другое дело, что Линус стал в нашей лиге состоявшимся лидером, одним из лучших бомбардиров КХЛ. А станет ли таким Гранлунд — никаких гарантий нет. С иностранными игроками, дебютирующими в России, всегда сложно. Никогда не знаешь, как пройдёт у них адаптация в стране, насколько быстро освоят специфику нашего хоккея, с какой мотивацией они сюда приезжают.

В своё время я подписывал Робитайла в новокузнецкий «Металлург». И понимал, что Рэнди — большой мастер. Но при этом у него были проблемы в Ярославле, куда он приехал, потом уехал… Я сознавал риск, когда заключал с ним контракт, но там деваться было некуда. А когда Робитайл начал играть — мы нарадоваться не могли. И отношение к работе, и влияние на молодых, и мастерство — всё было на высоком уровне. Но так происходит далеко не всегда.

Поэтому, повторюсь, Лямся очень смелое заявление сделал. Может, он таким образом хотел Гранлунда морально поддержать? Посмотрим. Обычно через месяц после начала чемпионата уже понятно, пойдёт у иностранца игра в твоей команде или нет. Факторов много, но, пожалуй, самый важный — насколько ему самому в клубе будет комфортно.

Вообще, на бумаге атака «Салавата» выглядит очень сильной. Если его лидеры и именитые новички оправдают ожидания, то с нападением там всё будет в порядке. Вот, допустим, в Уфу вернулся Воробьёв. На него делается большая ставка. Сам Михаил заявляет: «Моя задача — попасть в первую сборную». Если у него действительно это получится и он заиграет, как Сошников в прошлом году, тогда всё будет хорошо. Вопрос в том, получится ли?» ─ приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».