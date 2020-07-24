Худобин: к двусторонним матчам я готовлюсь как к настоящим играм

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал о тренировках в преддверии розыгрыша Кубка Стэнли.
«К тренировкам я отношусь как к играм. Я играю против своих. На тренировке мы отрабатываем большинство. Я говорю себе, что играю по-настоящему. Надо делать всё, что делаешь в игре. Таков должен быть настрой. К двусторонним матчам я готовлюсь как к настоящим играм», ─ приводит слова Худобина пресс-служба НХЛ.
Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 24 июля 2020
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