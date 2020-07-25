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Кожевников: Прохоркин способен стать лидером «Металлурга»

Кожевников: Прохоркин способен стать лидером «Металлурга»
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал подписание нападающим Николаем Прохоркиным двухлетнего контракта с магнитогорским «Металлургом».

«Мне Прохоркин всегда нравился — интересный, штучный форвард. Другое дело, что в СКА ему почему-то не доверяли. Если после НХЛ Прохоркин возмужал и добавил в стабильности, то способен стать лидером «Магнитки», ─ приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

26-летний Прохоркин в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги провёл 43 матча за «Лос-Анджелес Кингз», записав на свой счёт 14 (4+10) очков при показателе полезности "-6" и шести минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 12 минут 6 секунд за матч.

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