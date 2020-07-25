Мэттьюс: на двусторонках я стал больше бросать и создавать, это хороший знак

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который вылечился от коронавируса, рассказал о подготовке к возобновлению сезона НХЛ.

«В последних двух двусторонках я стал больше бросать и создавать, так что это хороший знак. Хочу продолжать прибавлять и как можно скорее найти свою игру. Каждый день чувствовал себя лучше и лучше, а это хороший знак. Руки и ноги возвращаются.

Игра против тройки Тавареса очень помогает. То звено составлено из трёх элитных игроков. Как и наша тройка, они являются важной частью команды. Всегда полезно сыграть лицом к лицу. Это заставляет проявлять лучшие качества, а нам это понадобится в следующие пару недель», – приводит слова Мэттьюса пресс-служба лиги.