Цукер: здорово иметь полноценный и здоровый состав. У «Питтсбурга» было много травм

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейсон Цукер прокомментировал возвращение к тренировкам капитана команды Сидни Кросби.

«Всегда приятно иметь полный состав. В этом году команда прошла через многие потери, у многих были травмы, но мы смогли добиться успеха и выдержать груз непростых ситуаций. Действительно здорово иметь полноценный и здоровый состав, особенно когда возвращается такой человек, как Сид», ─ приводит слова Цукера пресс-служба лиги.

Напомним, 19 июля Кросби досрочно покинул двусторонний матч и пропустил две следующие тренировки. Главный тренер Майк Салливан, согласно новым правилам лиги, не комментировал отсутствие хоккеиста.

В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».