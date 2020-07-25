Сибрук: приехать на сборы было правильным решением. Я должен стать лучше и сильнее

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Брент Сибрук объяснил, почему отказался от участия в матчах плей-офф и не поедет с клубом в Эдмонтон.

«Всё ещё чувствую определённый дискомфорт. На льду мне не так комфортно, как хотелось бы. Насколько понимаю, в команде должен быть 31 хоккеист и все должны играть. Никто не знает, как отреагирует тело, если выйдем в плей-офф и задержимся там. Можно потерять десять человек в первый же день. А Брент Сибрук занимает чье-то место и не играет.

Думал, смогу играть. Иначе меня здесь не было бы. Завтра снова приду на тренировку, буду работать с командой. Подводя итоги, могу сказать, что поступил правильно, приехав на сборы. Узнал, в каком состоянии нахожусь, понял, что мне всё ещё нужно работать. Мне также стало очевидно, что я должен стать лучше и сильнее. Должен продолжить процесс восстановления, чтобы подготовиться к тренировочному лагерю перед следующим сезоном», ─ приводит слова Сибрука пресс-служба лиги.