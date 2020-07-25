Легионеры «Спартака» Ганзл, Радил, Лехтеря и Юсе прибыли в расположение клуба

Нападающие «Спартака» Робин Ганзл, Лукаш Радил, Йори Лехтеря и защитник команды Эмиль Юсе прибыли в Москву для предсезонной подготовки, сообщается в официальном «твиттере» столичного клуба.

«После проведения необходимого тестирования хоккеисты присоединились к команде. В ближайшее время ждём Мартина Бакоша», ─ говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Спартака».

«Спартак» отменил тренировочный сбор в Новогорске. Ряд хоккеистов и сотрудники из числа персонала команды проходят необходимый курс лечения в связи с выявленным положительным анализом на коронавирус.

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.