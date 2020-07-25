Тренер «Чикаго»: надеюсь, Сибрук снова станет защитником первой-второй пары

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон поделился мнением, что защитник Брент Сибрук отказался от участия в матчах плей-офф и не поедет с клубом в Эдмонтон.

«Помним, что у него были операции, что ему пришлось восстанавливаться. Но Брент хотел посмотреть, в каком он состоянии. Он прибыл в лагерь и сделал всё, чтобы заиграть. После двух недель на сборах он посчитал, что его форма не соответствует ожиданиям. Мы очень рады его видеть. Надеемся, эти тренировки пойдут ему на пользу, он продолжит занятия в межсезонье и снова станет защитником первой-второй пары. К этому он стремится. Две недели тренировок помогут ему в этом», ─ приводит слова Коллитона пресс-служба лиги.

Ветеран «Чикаго» получил травму ещё в конце 2019 года. Сообщалось, что он выбыл до конца сезона. В 1114 матчах за 15 сезонов в «Чикаго» Сибрук набрал 464 (103+361) очка и трижды завоевал Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015).