М. Ткачук: мне надоело проигрывать. Пора доказать, что «Калгари» ─ элитная команда

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук поделился мнением о возобновлении сезона НХЛ.
«Мне надоело проигрывать. Надоело проигрывать в первых раундах. Я знаю, что многим другим парням это тоже надоело. Пора доказать, что мы элитная команда.
Я чувствую, что наша команда выглядит довольно неплохо после перерыва. Я уверен в этом составе. Если мы будем делать правильные вещи, надеюсь, у нас появится шанс доказать, что люди ошибаются на наш счёт», – приводит слова Ткачука Sportsnet.
Регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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