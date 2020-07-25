Максим Семёнов вошёл в тренерский штаб «Барыса»

Бывший защитник «Барыса» и сборная Казахстана Максим Семёнов вошёл в тренерский штаб казахстанского клуба, информирует официальный сайт «Барыса». В команде из Нур-Султана Семёнов будет отвечать за работу с защитниками.

В прошлом сезоне Семёнов провёл за «Барыс» 17 матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко. Также на его счету 13 матчей в составе «Номада» — в них он набрал 5 (1+4) очков.

Ранее хоккеист выступал за «Ладу», «Химик» и «Локомотив» из Ярославля. Всего в Континентальной хоккейной лиге защитник провёл 613 матчей, набрал 107 (21+86) очков при показателе полезности «-13» и 498 минутах штрафного времени.

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.