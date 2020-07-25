Суини: Каше поможет «Бостону» повысить результативность третьего и четвёртого звеньев

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини прокомментировал информацию о том, что чешские нападающие Давид Пастрняк и Ондржей Каше полетят с командой в Торонто для участия в квалификационных матчах Кубка Стэнли.
«Некоторые другие клубы столкнулись со схожими проблемами. Но меры предосторожности в разных штатах отличаются друг от друга. Мы следуем указаниям властей. Исполняем всё, что требуют власти штата, а не только лига.
Когда была установлена дата открытия тренировочного лагеря, мы поняли, что некоторым ребятам придётся сидеть в самоизоляции. Конечно, хотелось, чтобы они вернулись чуть раньше. Но ничего не поделаешь. Так получилось. Безусловно, оглядываясь сейчас назад, думаешь, что кое-что можно было сделать иначе.
Каше? Немного неудачно получилось, и нас это расстраивает. Мы полагаем, что он поможет повысить результативность третьего и четвёртого звеньев. Ему нужно было время для того, чтобы освоится на новом месте после обмена, а затем сезон поставили на паузу. Так что проблема остаётся: ему всё ещё надо привыкнуть к команде, к нашей тактике, к партнёрам. Очень обидно, что он не может тренироваться», ─ приводит слова Суини пресс-служба лиги.
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