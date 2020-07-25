Покотило: «Амур» ищет легионера. Кандидаты есть, ведём переговоры

Заместитель спортивного директора «Амура» Вадим Покотило прокомментировал селекционную работу хабаровского клуба.

«Нам удалось сохранить костяк команды. Многие игроки выходили в конце сезона на рынок в статусе неограниченно свободных агентов, они были вправе заключать контракты с любыми клубами, но нам удалось договориться и оставить их в «Амуре». Пять человек покинули команду. Мы точечно усилились, это тоже положительный момент.

Легионеры? Пятая позиция вакантна. Мы ищем легионера. Кандидаты есть, ведём переговоры, думаю, нам удастся договориться. Думаю, этот легионер всем понравится своей игрой», ─ сказал Покотило в ролике на YouTube-канале «Амура».

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) запланировано на 2 сентября.