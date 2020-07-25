Анисимов: в новом сезоне будут ужесточены трактовки нарушения за толчок соперника клюшкой

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о семинаре для судей, который прошел в онлайн-формате.

«В нем приняло участие 75 судей, а также инспекторы Федерации хоккея России, которые будут задействованы на матчах КХЛ в новом сезоне. Мы впервые опробовали этот формат взаимодействия с арбитрами и донесли до них все наши пожелания. Судьи, в свою очередь, задавали нам встречные вопросы о трактовках правил.

В нынешнем сезоне изменения в правилах не такие серьёзные, как год назад. Но определённые корректировки, безусловно, присутствуют. Например, были ужесточены трактовки нарушения за толчок соперника клюшкой. В ближайшее время мы обязательно опубликуем все нововведения на официальном сайте КХЛ, а 27 июля проведём подобный вебинар уже для тренеров и генеральных менеджеров клубов», – приводит слова Анисимова пресс-служба лиги.