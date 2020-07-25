Голкипер «Филадельфии» Брайан Эллиот продемонстрировал свой новый шлем

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Брайан Эллиот показал свой новый шлем. Шлем оформлен в клубных цветах, также на него нанесено прозвище вратаря Moose (Лось).
Посмотреть фото можно в аккаунте Брайана Эллиота в «Твиттере».
35-летний хоккеист в сезоне-2019/2020 принял участие в 31 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, одержав 16 побед, из которых два — на ноль. В среднем голкипер отражал 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,87.
Регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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