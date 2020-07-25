Радулов: в КХЛ я всё время выходил в плей-офф, это помогает мне в НХЛ
Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов уверен, что опыт игры в плей-офф Континентальной хоккейной лиги поможет ему в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли.
«Там мы всё время выходили в плей-офф, это помогает. Когда далеко проходишь в плей-офф, становишься опытнее, становишься более зрелым. И знаешь, чего ожидать», – приводит слова Радулова пресс-служба клуба.
Регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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