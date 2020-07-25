«Хоккейная мафия». Кастерова выложила фото с Малкиным и Кросби

Анна Кастерова, жена российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, выложила в своём аккаунте в «Инстаграме» фото: капитан «пингвинов» Сидни Кросби и другие партнёры Малкина. «Хоккейная мафия», — подписала Кастерова фото.
Посмотреть фото можно в аккаунте Анны Кастеровой в «Инстаграме».
В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) очка при показателе полезности "+7" и 58 минутах штрафного времени. Российский нападающий проводил на площадке 19 минут 31 секунду за матч.
Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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