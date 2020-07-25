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Источник: вратарь «Вашингтона» Самсонов не сыграет в плей-офф из-за травмы

Источник: вратарь «Вашингтона» Самсонов не сыграет в плей-офф из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов пропустит предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли из-за травмы, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Том Гулитти. Голкипер не поедет в Торонто на матчи плей-офф и продолжит лечение в Вашингтоне. Сообщается, что вратарь получил травму ещё до возобновления тренировочного процесса и должен восстановиться к началу сезона-2020/2021.

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

«Вашингтон» на круговом этапе сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» и «Филадельфией Флайерз».

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