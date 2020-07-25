Холтби: ребята играют технично. У «Вашингтона» хорошая глубина состава

Голкипер клуба «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби рассказал, что хорошо готов к старту этапа квалификации.



«Чувствую себя комфортно. Наша команда провела хороший двусторонний матч. Ребята были рады показать, на что способны. Играли технично, на скорости. У нас хорошая глубина состава. Это радует. Для такого матча мы действовали грамотно. Было интересно.



Мы трудимся каждый день, чтобы команда смогла выйти на хороший уровень. День вылета в Торонто приближается», — цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.



Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



«Вашингтон» на круговом этапе сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» и «Филадельфией Флайерз».