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В тренерский штаб «Сочи» вошёл Кевин Чепмэн, ранее работавший в «Торпедо»

В тренерский штаб «Сочи» вошёл Кевин Чепмэн, ранее работавший в «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Канадский тренер Кевин Чепмэн вошёл в группу специалистов по физической подготовке хоккейного клуба «Сочи», информирует официальный сайт черноморского клуба.

В минувшем сезоне Кевин сотрудничал с нижегородским «Торпедо». В 2016–2019 годах Чепмэн занимал должность главного тренера по силе и подготовке в канадском университете Райерсона.

С 2014 по 2018 год специалист работал на аналогичной должности в хоккейном клубе «Ошава Дженералз», с которым стал чемпионом Хоккейной лиги Онтарио и завоевал Мемориальный кубок.

Под началом Кевина Чепмэна тренировались обладатели Кубка Стэнли, победители и призёры Олимпийских игр и чемпионатов мира.

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