Гурьянов тренируется в первом звене «Далласа» с Бенном и Сегином

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Денис Гурьянов провёл тренировку в первом звене команды, его партнёрами были Тайлер Сегин и Джейми Бенн.
В нынешнем, первом для себя полном сезоне в НХЛ нападающий «Далласа» Денис Гурьянов в 64 матчах набрал 29 (20+9) очков при показателе полезности «+5», являясь при этом лучшим снайпером клуба. До начала сезона он провёл 22 игры в НХЛ. 23-летнего форварда выбрали на драфте-2015 под общим 12-м номером.
До переезда в НХЛ 23-летний уроженец Тольятти выступал за местную «Ладу». В своём дебютном сезоне в КХЛ сыграл 8 матчей и сделал голевую передачу.
Напомним, что «Даллас Старз» примет участие в квалификации Кубка Стэнли и сыграет по круговой системе с «Сент-Луис Блюз», «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» с целью определения посева команд.
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