Бекстрём: Самсонов проводил потрясающий сезон, потеря такого игрока ранит

Нападающий Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал тот факт, что вратарь Илья Самсонов из-за травмы не сумеет принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли.



«Самсонов проводил потрясающий сезон. Конечно, потеря такого игрока ранит. Но мы не можем это контролировать. У нас большой ростер, а травмы часто случаются в хоккее. Это шанс для остальных вратарей сделать шаг вперёд», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт НХЛ.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».