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Эллер: «Вашингтону» будет не хватать Самсонова, но я не сомневаюсь в наших ребятах

Эллер: «Вашингтону» будет не хватать Самсонова, но я не сомневаюсь в наших ребятах
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер прокомментировал тот факт, что вратарь Илья Самсонов из-за травмы не сумеет принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Холтби в тренировочном лагере выглядел здорово. Нам он очень нужен в плей-офф, и вообще команда уверена в своем вратаре. Кроме того, в прошлом сезоне за нас выступал Финикс Копли, и он был в порядке. Да, нам будет не хватать Сэмми. Но я не сомневаюсь в тех ребятах, которые полетят в Торонто», — цитирует Эллера официальный сайт НХЛ.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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