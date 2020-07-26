Рирден: «Вашингтон» должен знать, как подстраиваться ко всем обстоятельствам
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден рассказал об ожиданиях от возобновления сезона в Торонто.
«Нужно ещё учесть вот что. В августе в Торонто будет за 30 градусов жары, а на арене станут проводить по три матча в день. Поэтому состояние льда на этой площадке будет совсем не таким, как в декабре. Так что мы держим в уме этот фактор, когда комбинируем свою игру в большинстве. Значит ли это, что мы будем делать ставку на большее количество бросков и работу на пятачке на добиваниях? У нас должно быть много вариантов. Потому что план А может быть не выполнен из-за давления соперника или состояния льда. Но мы должны знать, как подстраиваться ко всем обстоятельствам», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.
Рирден: травма Самсонова — крайне неприятная новость для «Вашингтона»
- 26 июля 2020
-
06:20
-
00:57
-
00:13
- 25 июля 2020
-
23:27
-
23:01
-
22:41
-
22:16
-
21:50
-
21:38
-
21:04
-
20:48
-
20:35
-
20:22
-
19:51
-
19:32
-
18:56
-
18:35
-
17:58
-
17:54
-
17:18
-
16:58
-
16:33
-
15:58
-
15:32
-
15:01
-
14:43
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
12:58
-
12:47
-
12:17
-
11:55
-
11:51
-
11:27
Партнерский контент