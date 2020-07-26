Рирден: «Вашингтон» должен знать, как подстраиваться ко всем обстоятельствам

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден рассказал об ожиданиях от возобновления сезона в Торонто.



«Нужно ещё учесть вот что. В августе в Торонто будет за 30 градусов жары, а на арене станут проводить по три матча в день. Поэтому состояние льда на этой площадке будет совсем не таким, как в декабре. Так что мы держим в уме этот фактор, когда комбинируем свою игру в большинстве. Значит ли это, что мы будем делать ставку на большее количество бросков и работу на пятачке на добиваниях? У нас должно быть много вариантов. Потому что план А может быть не выполнен из-за давления соперника или состояния льда. Но мы должны знать, как подстраиваться ко всем обстоятельствам», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

Рирден: травма Самсонова — крайне неприятная новость для «Вашингтона»