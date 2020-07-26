Ключевые защитники «Каролины» Даги Хэмилтон и Бретт Песке пропустят серию с «Рейнджерс»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» понёс чувствительные потери перед возобновлением сезона, сообщает обозреватель матчей команды Сара Цив. В серии плей-ин с «Нью-Йорк Рейнджерс» команде Рода Бриндамора не смогут помочь ведущие защитники Даги Хэмилтон и Бретт Песке.
В нынешнем сезоне 26-летний Хэмилтон принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата. Канадский защитник забросил 14 шайб и сделал 26 результативных передач при невероятном показателе полезности "+30". Хэмилтон считался одним из претендентов на приз лучшему защитнику лиги «Норрис Трофи» по итогам сезона. Однако 17 января Даги получил перелом малоберцовой кости и не смог восстановиться к началу плей-офф.
26-летний Песке провёл 61 матч в регулярке, набрав 18 (4+14) очков при полезности "+7" и 27 минутах штрафного времени.
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