Беттмэн: в спорте нет ничего лучше матчей НХЛ. Хотим сделать трансляции ещё интереснее

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн поделился ожиданиями от трансляций матчей розыгрыша Кубка Стэнли. Из-за пандемии коронавируса все они будут проходить без зрителей. Ожидается, что в трансляциях будет задействовано по 32 камеры — на 12 больше, чем во время обычной встречи.
«В спорте нет ничего лучше матчей НХЛ. Энергетика, шум зала, радость зрителей. Это ничем не заменишь. Хотим, чтобы трансляции по ТВ стали ещё интереснее и увлекательнее.
Вы услышите больше из того, что происходит на льду. Раньше эти звуки заглушали трибуны. Оформление матчей будет иным с точки зрения трансляции. Тут можно вспомнить, как оформляются наши матчи под открытым небом.
Стив Майер и его люди очень творчески подходят к решению таких вопросов. Думаю, получим очень интересный телевизионный продукт», – цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.
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