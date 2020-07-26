Бриндамор — о Кубке Стэнли — 2020: молодые ребята без семей смогут добиться большего

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением о предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли. Все матчи пройдут в двух принимающих городах (Торонто и Эдмонтон), на аренах не будет зрителей, а командам предстоит жить в условиях карантина.
«В идеальном мире сказал бы, что опыт плей-офф — важный фактор. В нынешней же ситуации все являются в своем роде новичками, потому что не знаем, как на нас повлияет отсутствие привычного нерва.
Хоккей в плей-офф такой захватывающий благодаря эмоциям и энергии на аренах. Порой они сбивают с ног. Вот здесь опыт помочь может. Если всего этого на аренах нет, не уверен, насколько сильно может помочь опыт. По крайней мере, в самом начале.
Молодые ребята без семей будут меньше беспокоиться, а значит, смогут добиться большего. Сначала это не будет существенным фактором. А вот команды, которые будут играть долго, – надеюсь, мы окажемся среди них, – с этим столкнутся», – цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.
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