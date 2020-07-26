Словацкий нападающий Мартин Бакош присоединился к «Спартаку»
Новичок «Спартака» Мартин Бакош прибыл в расположение клуба. Он стал последним легионером, присоединившимся к команде, сообщается в официальном «твиттере» красно-белых.
30-летний Бакош в сезоне-2019/2020 стал лучшим бомбардиром и снайпером «Адмирала», набрав 42 (19+23) очка в 61 матче регулярного чемпионата. До этого играл в КХЛ за «Сочи», «Слован» и «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности за карьеру в лиге словацкий форвард провёл 197 матчей, в которых забросил 47 шайб и сделал 50 результативных передач.
«Спартак» в сезоне-2019/2020 занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф красно-белые уступили в серии московскому «Динамо» со счётом 2-4.
Легионеры «Спартака» Ганзл, Радил, Лехтеря и Юсе прибыли в расположение клуба
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