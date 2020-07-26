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Кэссиди — о плей-офф НХЛ: в «пузыре» нужно больше самодисциплины

Кэссиди — о плей-офф НХЛ: в «пузыре» нужно больше самодисциплины
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился мнением о предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли. Все матчи пройдут в двух принимающих городах (Торонто и Эдмонтон), на аренах не будет зрителей, а командам предстоит жить в отелях в условиях карантина. Игрокам будет запрещено покидать территорию гостиницы.

«Будет серьёзное испытание. После такой долгой самоизоляции это неизбежно, особенно в сравнении с обычной ситуацией. Всем предстоит тяжелая ежедневная психологическая работа.

Обычно ждёшь дома и находишь занятия. В «пузыре» для этого нужно чуть больше самодисциплины. Команды, которые справятся с этим лучше, будут иметь преимущество перед соперниками», – цитирует Кэссиди пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

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