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Жилинский: нельзя говорить о развитии хоккея исходя лишь из выступления минского «Динамо»

Жилинский: нельзя говорить о развитии хоккея исходя лишь из выступления минского «Динамо»
Хоккей / Прочие 0

Главный тренер оршанского «Локомотива» Игорь Жилинский поделился мнением о чемпионате Беларуси. По словам специалиста, турнир прогрессирует.

«С тех пор как начал работать в Орше, безусловно, могу отметить прогресс турнира. Пусть его уровень растёт не так быстро, как хотелось бы многим болельщикам и специалистам, но все же подъём очевиден. В командах появляются молодые игроки хорошего уровня, хватает интересных матчей.

Кроме того, игра становится ближе зрителям. Доступны онлайн-трансляции, в перерывах между матчами работают эксперты, есть и другие положительные моменты. На мой взгляд, нельзя говорить о развитии хоккея в Беларуси исходя лишь из выступления минского «Динамо» в КХЛ", — цитирует Жилинского «Прессбол».

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