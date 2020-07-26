Биннингтон — о защите титула: «Сент-Луис» набирает ход и готовится к войне

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Кубка Стэнли, в котором команде предстоит защищать чемпионский титул.



«Ничего не изменилось. Перед нами стоит та же цель, и мы все ближе подходим к ней. Мне нравится играть в этой команде, выкладываться в каждом матче. Нравятся победы. Надеюсь, мы сохраним появившийся у нас пару месяцев назад настрой, будем играть в командный хоккей и проведём матчи на хорошем уровне.



В прошлом сезоне мы приобрели огромный опыт. Рассчитываю, что сможем его использовать в этом году. В прошлом сезоне нам было психологически непросто. Розыгрыш ведётся долго. Удавалось сохранить психологическое равновесие на протяжении всего этого времени. Старался прибавлять с каждой игрой. Хочу думать, что снова смогу так сыграть.



Мы набираем ход и готовимся к войне. Всё идёт хорошо, готовимся по плану, как и прежде. Ничего не изменилось, движемся вперед. Команда здорово поработала в последние две недели. Мы были внимательны, не торопились, чтобы как следует подготовиться к предстоящим матчам», – цитирует Биннингтона пресс-служба НХЛ.

Клим Костин включён в состав «Сент-Луиса» на матчи Кубка Стэнли