Источник: Коршков вернётся в «Локомотив» из «Торонто» на один сезон
Российский нападающий Егор Коршков, не попавший в окончательный состав «Торонто Мэйпл Лифс» на матчи плей-офф НХЛ, продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает Sport24.
24-летний нападающий вернётся в Ярославль на один сезон на правах аренды. Скоро о сделке будет объявлено официально, осталось уладить мелкие детали.
Коршков в сезоне-2019/2020 провёл за «Торонто» один матч, в котором забросил одну шайбу. В сезоне-2018/2019 отыграл за «Локомотив» 19 встреч в КХЛ и набрал 5 (3+2) очков. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/2018 принял участие в 52 матчах, записав на свой счёт 26 (8+18) очков при показателе полезности "+4" и 45 минутах штрафного времени. В плей-офф в активе игрока 2 (1+1) очка в девяти матчах.
Егор Коршков не попал в окончательный состав «Торонто» на матчи плей-офф
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