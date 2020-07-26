Илья Самсонов не попал в состав «Вашингтона» на матчи плей-офф

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте клуба объявил состав на предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли.

В него включён 31 игрок. К матчам в Торонто будут готовиться три вратаря, 10 защитников и 18 нападающих, среди которых пятеро россиян – Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Александр Алексеев. Голкипер Илья Самсонов не попал в состав из-за травмы.

Вратари: Брэйден Холтби, Витек Ванечек, Феникс Копли.

Защитники: Александр Алексеев, Джон Карлсон, Бренден Диллон, Мартин Фегервары, Радко Гудас, Ник Дженсен, Михал Кемпны, Тайлер Льюингтон, Дмитрий Орлов, Йонас Зигенталер.

Нападающие: Никлас Бекстрём, Трэвис Бойд, Ник Дауд, Ларс Эллер, Карл Хагелин, Гарнет Хэтэуэй, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Филипп Майе, Бек Маленстин, Коннор МакМайкл, Ти Джей Оши, Александр Овечкин, Рихард Паник, Брайан Пиньо, Даниэль Спронг, Якуб Врана, Том Уилсон.