«У Омска есть какая-то тайна». «Авангард» пошутил о переезде «Иртыша» в Домодедово

«Авангард» прокомментировал тот факт, что в предстоящем сезоне футбольный клуб «Иртыш» из ФНЛ на старте сезона в качестве домашней арены будет использовать стадион «Авангард» в Домодедово. Напомним, третий сезон кряду «Авангард» вынужден проводить домашние матчи в Балашихе.
Видео можно посмотреть на странице «Авангарда» в «Инстаграме».
Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда Боба Хартли заняла третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф «ястребы» уступили в серии уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.
В сезоне-2019/2020 «Иртыш», набрав 29 очков в 11 играх, занял первое место в турнирной таблице зоны «Восток» Профессиональной футбольной лиги и получил право участвовать в ФНЛ.
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