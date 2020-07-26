Хоккеисты «Эдмонтона» на тренировке почтили память Колби Кейва

Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» перед тренировкой почтили память 25-летнего форварда Колби Кейва, скончавшегося 11 апреля от кровоизлияния в мозг. Игроки вышли на лёд в свитерах с номером 12, под которым выступал Кейв.
Посмотреть фото можно в аккаунте НХЛ в «Твиттере».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Кейв провёл 11 матчей за основную команду «Эдмонтона», забив один гол, при показателе полезности "-3" и четырёх минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 9 минут 38 секунд за матч.
Колби перешёл в систему «Эдмонтона» в январе 2019 года, «нефтяники» забрали его с драфта отказов «Бостон Брюинз». Большую часть карьеры нападающий провёл за фарм-клубы в Американской хоккейной лиге. Всего в регулярных чемпионатах АХЛ Кейв провёл 283 матча, заработав 138 (54+84) баллов и 145 минут штрафа. В плей-офф форвард провёл 24 встречи, записав в актив 9 (3+6) очков.
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