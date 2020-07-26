Курносов: Кубок Республики Башкортостан пройдёт со зрителями. Будут заполнены 10% от арены

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов сообщил, что предсезонный турнир в Уфе пройдет со зрителями.

«В понедельник стартует наш молодёжный турнир – Кубок «Салавата Юлаева». Мы обратились с просьбой провести этот турнир со зрителями, но, к сожалению, сейчас такая ситуация, что этот турнир нужно провести без них.

Кубок Республики Башкортостан уже пройдёт с болельщиками. Будут заполнены 10% от арены. Создадим все необходимые условия на молодёжный кубок, пустим средства массовой информации, которые изъявляют желание посетить турнир. Также будут выделены места для представителей команд. Больше туда никого не будем подпускать. На Кубке Республики Башкортостан, который пройдет позже, у входа будут измерять температуру, также необходимыми для посещения матчей станут маски и перчатки. Это будет некая репетиция перед сезоном КХЛ, который, как я думаю, пройдёт с некоторыми ограничениями», ─ приводит слова Курносова «Горобзор» со ссылкой на «Спорт БСТ».