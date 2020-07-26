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Лучший бомбардир «Динамо» Мн Спунер заключил новый контракт с белорусским клубом

Лучший бомбардир «Динамо» Мн Спунер заключил новый контракт с белорусским клубом
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», минское «Динамо» и нападающий Райан Спунер договорились о новом контракте. О его заключении будет объявлено в ближайшее время. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 28-летний канадский форвард в 43 матчах регулярного чемпионата забросил 10 шайб и отдал 27 результативных передач при показателе полезности «–31» и 6 штрафных минутах.

За свою карьеру в НХЛ Спунер провёл 329 матчей за «Бостон», «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Ванкувер», в которых набрал 169 очков (48+121). Летом 2019 года канадский нападающий перебрался в Швейцарию. За «Лугано» Спунер провёл всего 2 матча из 13, в которых отметился результативной передачей при показателе полезности «–3».

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