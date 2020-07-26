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Стив Салливан может стать генеральным менеджером «Аризоны»

Стив Салливан может стать генеральным менеджером «Аризоны»
Хоккей / НХЛ 0

Стив Салливан в ближайшее время может занять пост генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс». Об этом сообщает канадский обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман в своём «твиттере». На этом посту Салливан сменит Джона Чайку.

46-летний специалист провёл в системе клуба Национальной хоккейной лиги шесть сезонов. Два из них он был тренером по развитию игроков, а в 2017 году стал ассистентом генерального менеджера. Он контролировал хоккейные операции фарм-клуба «Аризоны» в Американской хоккейной лиге – «Тусона».

Ранее стало известно, что «Аризона» может сменить клубную прописку. Клуб хочет покинуть Gila River, на этой арене команда проводит матчи с 2003 года. Но владелец «Койотс» уже говорил, что клуб не уедет из Аризоны.

С момента основания клуба (1972) и до 1996 года «Аризона» базировалась в Виннипеге (Канада), называясь «Виннипег Джетс».

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