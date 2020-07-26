Скончался четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Эдди Шэк
Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мэйпл Лифс» Эдди Шэк ушёл из жизни в возрасте 83 лет. Об этом информировал официальный сайт канадского клуба. О причинах смерти не сообщается.
«Торонто» глубоко опечален смертью Эдди Шэка. Эдди радовал фанатов команды своей игрой на протяжении девяти сезонов и несколько десятилетий вне площадки. Его будет сильно не хватать, наши мысли с его семьей», — говорится в заявлении клуба.
Помимо «Торонто» Шэк выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз», «Лос-Анджелес Кингз», «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз». В составе «Торонто» он четыре раза завоевал Кубок Стэнли (1962, 1963, 1964, 1967). В 1963 году он забросил победную шайбу в финальной серии.
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