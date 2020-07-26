Джон Чайка покинул пост генменеджера «Аризоны»

Джон Чайка покинул пост генерального менеджера «Аризоны Койотс», информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.

«Джон Чайка покинул должность генерального менеджера и президента по хоккейным операциям «Аризоны». Клуб разочарован его действиями в условиях, когда команда готовилась отправиться в Эдмонтон для первого с 2012 года участия в розыгрыше Кубка Стэнли. Чайка решил уйти из сильной команды с преданными сотрудниками и лучшими болельщиками в НХЛ.

Клуб движется вперёд и назначает Стива Салливана исполняющим обязанности генерального менеджера. У него есть полная поддержка организации, игроков и тренеров», – говорится в сообщении клуба.

Чайка вошёл в историю североамериканской лиги как самый молодой генеральный менеджер клуба. Он занял эту должность в 2016 году в возрасте 27 лет. До этого Чайка работал в «Аризоне» над анализом видеоматериалов и статистики.