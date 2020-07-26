Джон Чайка покинул пост генменеджера «Аризоны»

Джон Чайка покинул пост генерального менеджера «Аризоны Койотс», информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.
«Джон Чайка покинул должность генерального менеджера и президента по хоккейным операциям «Аризоны». Клуб разочарован его действиями в условиях, когда команда готовилась отправиться в Эдмонтон для первого с 2012 года участия в розыгрыше Кубка Стэнли. Чайка решил уйти из сильной команды с преданными сотрудниками и лучшими болельщиками в НХЛ.
Клуб движется вперёд и назначает Стива Салливана исполняющим обязанности генерального менеджера. У него есть полная поддержка организации, игроков и тренеров», – говорится в сообщении клуба.
Чайка вошёл в историю североамериканской лиги как самый молодой генеральный менеджер клуба. Он занял эту должность в 2016 году в возрасте 27 лет. До этого Чайка работал в «Аризоне» над анализом видеоматериалов и статистики.
- 26 июля 2020
-
22:59
-
22:35
-
22:03
-
21:31
-
20:55
-
20:30
-
19:56
-
19:39
-
18:55
-
18:45
-
17:53
-
17:31
-
16:35
-
16:00
-
15:35
-
15:01
-
14:44
-
14:25
-
14:01
-
13:36
-
13:04
-
12:45
-
12:22
-
11:49
-
11:36
-
11:15
-
10:59
-
10:34
-
10:10
-
09:50
-
09:27
-
09:00
-
06:20
-
00:57
-
00:13