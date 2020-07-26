Джон Чайка обратился к болельщикам после ухода из «Аризоны»

Джон Чайка прокомментировал своё решение покинуть пост генерального менеджера клуба НХЛ «Аризона Койотс».

«Последние четыре года были самыми приятными в моей жизни. В Аризоне я стал мужем и отцом, одновременно стараясь изо всех сил сделать «Аризону» претендентом на Кубок Стэнли. Я люблю наших игроков, тренеров и болельщиков, и я очень хочу быть с командой в Эдмонтоне. К сожалению, ситуация, созданная владельцем клуба, сделала это невозможным.

Это всё, что я собираюсь сейчас сказать по этому вопросу. Более полное объяснение может потребоваться в ближайшем будущем. До тех пор я желаю «Койотс» удачи в Эдмонтоне и благодарю каждого за поддержку, оказанную Кэтрин, нашей дочери и мне на протяжении многих лет. Кроме того, я хочу поздравить Стива Салливана, который вступает в новую роль. Мы работали бок о бок годами. Он отличный человек и потрясающий хоккейный ум», ─ приводит слова Чайки североамериканский журналист Крэйг Морган.