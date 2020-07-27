Малкин: надеюсь, что сыгранность с Закером и Растом придёт со временем

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от возобновления сезона НХЛ.
«Все мои мысли и стремления направлены на победу. Конечно, я всегда думаю о кубках. Я рад вернуться на лёд. Это моя работа. Я занимаюсь этим всю свою жизнь… Мы любим игру. Я всегда хочу помогать команде побеждать. Сейчас я крайне сфокусирован на задаче.
Что касается Закера и Раста, в этом году мы немного играли вместе. Но я надеюсь, что сыгранность придёт со временем. Мы стараемся говорить друг с другом, и я думаю, что всё будет хорошо, если мы будем играть правильно. С правильной игрой мы наверняка будем создавать опасность», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.
Чтобы в 14-й раз подряд попасть в плей-офф, «Питтсбургу» в квалификации предстоит в серии до трёх побед обыграть «Монреаль».
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